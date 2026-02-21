Ditonellapiaga | A Sanremo canto un elenco di fastidi nato da uno sfogo TonyPitony scorretto? È irriverente come Checco Zalone
Ditonellapiaga ha portato sul palco di Sanremo un brano che nasce da un elenco di fastidi, motivato da uno sfogo personale. La cantante critica TonyPitony definendolo scorretto e paragona il suo atteggiamento a quello di Checco Zalone per l’irriverenza. La sua performance riflette un approccio diretto e senza filtri, accompagnato da una forte dose di ironia. La cantante si prepara a portare in scena un messaggio sincero e senza compromessi.
Se qualcuno si aspetta il racconto classico del brano nato «in un pomeriggio di luce», Ditonellapiaga lo ribalta: «Questo brano nasce da uno sfogo», spiega, «che ho avuto, e lo dico qui davanti anche a loro, dopo una discussione con i miei discografici». Non una rottura, aggiung: «Da lì si è aperta una discussione su un certo senso di alienazione, di costrizione che posso provare verso dei rituali sociali, delle formalità, che a volte ci stanno strette». Ma, attenzione, tiene a precisare: non è una canzone “contro”: «Penso sia un brano estremamente autorironico perché tutte le cose che elenco, quasi tutte, le faccio e ne faccio parte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sanremo 2026, Ditonellapiaga: "Brano autoironico che nasce da uno sfogo"Ditonellapiaga ha annunciato che il suo brano per Sanremo 2026, ‘Che fastidio!’, nasce da uno sfogo personale e si presenta come una canzone autoironica.
Ditonellapiaga: «A Sanremo sarò irriverente e teatrale»Ditonellapiaga si prepara a esibirsi a Sanremo, portando sul palco un brano energico e provocatorio.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Ditonellapiaga: A Sanremo senza maschere, vi canto la lista di tutto ciò che detestoVero nome Margherita Carducci, torna in solitaria (dopo l’esperienza di Chimica con Rettore nel 2022) con Che fastidio. Sintesi di una fase di crisi, poi ... repubblica.it
Ditonellapiaga a Sanremo 2026 con Che fastidio!: il ritorno all’Ariston tra ironia e un nuovo albumDitonellapiaga è pronta a calcare nuovamente il palco dell'Ariston in occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo con Che fastidio!, un brano ... lifestyleblog.it
