Ditonellapiaga | A Sanremo canto un elenco di fastidi nato da uno sfogo TonyPitony scorretto? È irriverente come Checco Zalone

Ditonellapiaga ha portato sul palco di Sanremo un brano che nasce da un elenco di fastidi, motivato da uno sfogo personale. La cantante critica TonyPitony definendolo scorretto e paragona il suo atteggiamento a quello di Checco Zalone per l’irriverenza. La sua performance riflette un approccio diretto e senza filtri, accompagnato da una forte dose di ironia. La cantante si prepara a portare in scena un messaggio sincero e senza compromessi.

Se qualcuno si aspetta il racconto classico del brano nato «in un pomeriggio di luce», Ditonellapiaga lo ribalta: «Questo brano nasce da uno sfogo», spiega, «che ho avuto, e lo dico qui davanti anche a loro, dopo una discussione con i miei discografici». Non una rottura, aggiung: «Da lì si è aperta una discussione su un certo senso di alienazione, di costrizione che posso provare verso dei rituali sociali, delle formalità, che a volte ci stanno strette». Ma, attenzione, tiene a precisare: non è una canzone “contro”: «Penso sia un brano estremamente autorironico perché tutte le cose che elenco, quasi tutte, le faccio e ne faccio parte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

