Disordini dopo Amalfi C5-Striano | denunciati tre minorenni

Tre minorenni, tra i 15 e i 17 anni, sono stati denunciati dopo i disordini scoppiati il 9 gennaio al termine della partita di calcio a 5 tra Amalfi C5 e Striano. La rissa ha coinvolto diversi partecipanti e ha causato danni a sedie e attrezzature sportive. La polizia ha identificato i giovani grazie alle telecamere di sicurezza e alle testimonianze dei presenti. Le indagini continuano per chiarire l'entità dei danni e il ruolo di ciascuno.

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno portato all'identificazione dei presunti responsabili delle intemperanze, tutti minorenni residenti in Costiera Sono tre i giovani, tra i 15 e i 17 anni, denunciati a piede libero per i disordini scoppiati lo scorso 9 gennaio al termine della gara di Serie C2 di Calcio a 5 tra Amalfi C5 e Striano, disputata al campo sportivo "A. Mansi" di Scala. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno portato all'identificazione dei presunti responsabili delle intemperanze, tutti minorenni residenti in Costiera. La partita, terminata 4-3 in favore dello Striano al termine di una rimonta, era particolarmente sentita per la classifica e aveva richiamato oltre cento spettatori.