Discoteche e locali | venerdì sera di controlli e multe ma non per tutti

La questura di Genova ha effettuato controlli venerdì sera in quattro locali notturni della città, per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione degli incendi. Durante l’operazione, sono state elevate alcune multe e riscontrate irregolarità in due locali. Le verifiche hanno coinvolto anche i sistemi di evacuazione e le uscite di sicurezza, mentre i gestori hanno collaborato per risolvere immediatamente alcune criticità. I controlli continueranno nelle prossime settimane.

Controlli notturni, coordinati dalla questura di Genova, in quattro locali di Genova, per verificare il rispetto, la prevenzione degli incendi e i requisiti di sicurezza. Insieme alla polizia amministrativa e sociale della questura hanno lavorato il personale qualificato dei vigili del fuoco e della polizia locale con il reparto commercio. In una sala da ballo della Foce è stata rilevata l'assenza dell'apparecchio per la misurazione dell'alcolemia e della tabella che descrive i sintomi riconducibili ai vari livelli di concentrazione alcolica. È stata inoltre riscontrata la presenza di locali fumatori situati presso l'uscita di sicurezza, non risultanti però nella documentazione relativa alla prevenzione incendi.

