Discoteche e locali | venerdì sera di controlli e multe ma non per tutti
La questura di Genova ha effettuato controlli venerdì sera in quattro locali notturni della città, per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione degli incendi. Durante l’operazione, sono state elevate alcune multe e riscontrate irregolarità in due locali. Le verifiche hanno coinvolto anche i sistemi di evacuazione e le uscite di sicurezza, mentre i gestori hanno collaborato per risolvere immediatamente alcune criticità. I controlli continueranno nelle prossime settimane.
Controlli notturni, coordinati dalla questura di Genova, in quattro locali di Genova, per verificare il rispetto, la prevenzione degli incendi e i requisiti di sicurezza. Insieme alla polizia amministrativa e sociale della questura hanno lavorato il personale qualificato dei vigili del fuoco e della polizia locale con il reparto commercio. In una sala da ballo della Foce è stata rilevata l’assenza dell’apparecchio per la misurazione dell’alcolemia e della tabella che descrive i sintomi riconducibili ai vari livelli di concentrazione alcolica. È stata inoltre riscontrata la presenza di locali fumatori situati presso l’uscita di sicurezza, non risultanti però nella documentazione relativa alla prevenzione incendi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Locali da ballo e sicurezza : "Discoteche, controlli continui della commissione di vigilanza"La sicurezza nei locali da ballo è una priorità fondamentale.
Sabato sera di controlli nelle discoteche, trovati materiali infiammabili ed estintori guastiNella notte tra il 24 e il 25 gennaio 2026, sono stati effettuati controlli in tre discoteche di Genova, in conformità alle disposizioni del comitato provinciale.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le discoteche non sono finite all’improvviso: è cambiato il modo di vivere la musica, diventata solo un sottofondo; Discoteche abusive: a Latina bar e locali sotto la lente, arriva una task force per i controlli; Discoteca Black Panther, lavoratori in nero e carenze nella sicurezza: chiusa; Movida, controlli a tappeto nelle discoteche e nei night: sigilli al Jey jazz club in via Ostiense.
Ercolano, settecento nel bar-discoteca: caos come a Crans MontanaUna maxi operazione di controllo sui locali della movida a Ercolano ha portato alla sospensione di una nota attività di via Benedetto Cozzolino che, secondo gli uomini ... ilmattino.it
Torre del Greco, effetto Crans-Montana: chiuse discoteca e baleraStretta sui locali notturni frequentati da giovanissimi a rischio sicurezza. I carabinieri in azione a Torre del Greco, Cercola e Pollena Trocchia. Chiusa una discoteca e una balera abusiva. ilmattino.it
Chiuso un pubblico esercizio a Terni. Rafforzati controlli su discoteche e locali - facebook.com facebook
Sicurezza nei locali con attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. Obblighi diretti per discoteche, sale da ballo e locali assimilabili. Bar e ristoranti coinvolti solo in caso di intrattenimento prevalente. Leggi sul nostro sito shorturl.at/GnZdX x.com