Dischi di vetro archiviano 4,84 tb di dati per oltre diecimila anni i risultati di microsoft research pubblicati su nature

Microsoft Research ha annunciato il successo di Project Silica, un sistema che utilizza dischi di vetro per archiviare 4,84 terabyte di dati, garantendo la conservazione per oltre diecimila anni. La tecnologia sfrutta lastre di vetro di spessore ridotto, capaci di resistere a condizioni ambientali estreme. Questa soluzione innovativa potrebbe rivoluzionare il modo di conservare grandi quantità di informazioni. La sperimentazione ha coinvolto anche aziende che cercano metodi più economici e durevoli per l’archiviazione.

questo approfondimento analizza i progressi di project silica, la soluzione di memorizzazione che propone di sostituire il vetro quarzo costoso con una materia prima più accessibile, offrendo una conservazione affidabile per tempi estremamente lunghi. l'indagine sintetizza due prossime strade di scrittura in vetro, evidenziando costi, prestazioni e potenziali margini commerciali, senza avanzare scadenze concrete per la diffusione su larga scala. project silica: due approcci di archiviazione nel vetro. dal 2017 il progetto esplora due tecniche distinte per codificare dati su supporti in vetro: voxel birefringenti su vetro fuso e voxel di fase su vetro borosilicato.