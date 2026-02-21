Diretta gol Serie A LIVE | termina 0-0 Cagliari Lazio

Il match tra Cagliari e Lazio termina con uno 0-0, motivo principale il forte pressing difensivo di entrambe le squadre. La partita, valida per la 26esima giornata di Serie A, ha visto poche occasioni da rete e molte interruzioni per falli. I padroni di casa hanno tentato di sorprendere gli ospiti con azioni rapide, ma la solidità della difesa laziale ha prevalso. Le due squadre restano ferme in classifica, in attesa di migliorare la fase offensiva nelle prossime partite.

