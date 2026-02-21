DIRETTA Cesena-Spezia 1-1 pareggiano i liguri | Amoran si addormenta e Artistico ne approfitta

Amoran ha sbagliato un'uscita e ha permesso a Artistico di segnare, portando lo Spezia al pareggio. L'errore del portiere è stato determinante nel risultato della partita, che si è conclusa con un 1-1. La squadra ligure ha approfittato di questa occasione per ristabilire l'equilibrio, grazie a un'azione in ripartenza. La partita è rimasta aperta fino all'ultimo minuto, lasciando incertezza sul risultato finale. La prossima sfida si avvicina con il team pronto a reagire.

Lo Spezia di Donadoni è in piena lotta salvezza e schiera l'ex Adamo ma anche Aurelio, esterno sinistro passato da Cesena qualche anno fa 20esimo: azione insistita di Shpendi che prima prova a servire Cerri e poi tira, palla respinta in corner da un difensore ligure 17esimo: pareggio dello Spezia! Palla scodellata in avanti, Amoran si addormenta e Artistico sfrutta il fisico e poi beffa Klinsmann in uscita con un beffardo pallonetto terzo minuto: GOLLL DEL CESENAAAA! Shpendi imbeccato in area fulmina il portiere dello Spezia. Partenza a razzo dei bianconeri. Palla messa in mezzo ancora da Frabotta, indisturbato sulla sinistra. Diretta Cesena-Spezia liveUna partita molto delicata per il Cesena, che oggi al Manuzzi (ore 17.15) deve provare a rialzare la testa contro lo Spezia degli ex Adamo e Aurelio. Cesena - Spezia, le ufficialiLA SPEZIA - Si alzano i riflettori sul Manuzzi: alle 17.15 prende il via la sfida tra Cesena e Spezia, diretta dall'arbitro Di Marco della sezione di Ciampino. Confermato Donadoni in panchina. 18' - IL PAREGGIO DELLO SPEZIA CON ARTISTICO L'attaccante approfitta di un'indecisione difensiva del Cesena e batte Klinsmann con un pallonetto perfetto che si insacca in rete.