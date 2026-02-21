Dipendenti pubblici valutati al 100% come eccellenti | il ministro Zangrillo dice basta e porta in Parlamento la riforma che premia i risultati non i titoli

Il ministro Zangrillo ha deciso di cambiare le regole per valutare i dipendenti pubblici, dopo aver constatato che alcuni vengono giudicati eccellenti senza aver dimostrato risultati concreti. La riforma punta a premiare chi ottiene risultati tangibili, invece di riconoscimenti basati solo sui titoli. Durante un evento a Saturnia, Zangrillo ha spiegato che questa novità mira a rendere più meritocratico il sistema. La proposta sarà discussa presto in Parlamento.

