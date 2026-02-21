Diocesi di Terni si apre il dopo Soddu | l’incognita dell’accorpamento con Spoleto

La diocesi di Terni Narni Amelia cambia volto dopo la decisione di unire le sue strutture con Spoleto, causa di una riorganizzazione amministrativa. La scelta nasce dalla necessità di ottimizzare le risorse e rispondere alle nuove esigenze della comunità religiosa. Le autorità ecclesiastiche lavorano per definire i dettagli di questo progetto, che potrebbe portare a modifiche significative nelle parrocchie e nelle attività locali. La discussione continua tra i responsabili delle due diocesi.

Il vescovo resterà fino a Pasqua prima del trasferimento a Sassari. Tra le ipotesi, c’è la nomina di un amministratore apostolico prima di avviare la “fusione”: storia, numeri e scenari La diocesi di Terni Narni Amelia non è sempre stata quella che è oggi. E domani potrebbe non essere più la stessa. Il saluto del vescovo, monsignor Francesco Antonio Soddu, nominato da papa Leone XIV a capo dell’arcidiocesi di Sassari, apre non solo alle ipotesi sulla sua successione. Ma anche ad eventuali riflessioni rispetto alla opportunità che di rivedere la geografia ecclesiastica dell’Umbria. Apre, insomma, allo scenario di un possibile accorpamento con la diocesi di Spoleto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Diocesi Terni-Narni-Amelia possibile cambio in vista: Francesco Soddu verso Sassari GLI AGGIORNAMENTIFrancesco Soddu potrebbe lasciare la guida della diocesi di Terni-Narni-Amelia e trasferirsi a Sassari.

