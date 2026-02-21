Dillo con un fiore dentro l’insalata I piatti diventano un campo colorato

Dillo con un fiore, una tendenza che trasforma le insalate in un’esplosione di colori, nasce dalla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. L’uso di fiori commestibili, praticato da Greci e Romani, torna in auge grazie a chef che vogliono rendere i piatti più vivaci e saporiti. La scelta di aggiungere petali di fiori alle insalate cambierà il modo di presentare i piatti, portando i clienti a notare nuovi dettagli nel menu.

Nelle cucine italiane tornano protagoniste le essenze floreali. Già usate da Greci e Romani, erano consuetudine nel Medioevo e nel Rinascimento. La modernità le ha quasi spazzate via. Ma sono «risorte» grazie agli hippie. «Dillo con un fiore» è un vecchio adagio della lingua italiana che invita a mostrare interesse, passione, amicizia o amore verso un’altra persona regalando un fiore. Una massima che, di solito, spopola nel giorno dedicato agli innamorati, quel San Valentino celebrato solo pochi giorni fa. Ma insieme a un fiore ci si può unire anche una bella insalata. O un formaggio. E questo perché mai come negli ultimi anni, chef stellati e massaie domestiche stanno rispolverando una prassi in voga fin dall’antichità: l’uso di fiori edibili per preparare piatti. 🔗 Leggi su Laverita.info

Lische di pesce e verme nell’insalata della mensa: sorprese nei piatti dei bimbi alle scuole ScandellaraNella mensa delle scuole di Scandellara, i bambini hanno trovato lische di pesce e un verme nell’insalata, causando sdegno tra genitori e insegnanti.

Il Torre scende in campo per Paul: "Sarai sempre con noi, dentro e fuori dal campo"Questa mattina il campo di gioco si è riempito di emozioni e ricordi.

