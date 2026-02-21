diga frangiflutti al largo la prima pietra a difesa del rigassificatore

Una diga frangiflutti viene costruita per proteggere il rigassificatore Snam dalle onde forti. Ieri è stato posato il primo cassone prefabbricato, che farà parte della barriera di 18 elementi. Questo intervento mira a garantire la stabilità dell’impianto in presenza di condizioni marine avverse. La realizzazione della diga rappresenta un passo importante per rafforzare la sicurezza dell’intera area portuale. La costruzione prosegue con l’obiettivo di completarla entro l’anno.

Ieri è stato varato il primo dei 18 cassoni prefabbricati che costituiranno il corpo della diga frangiflutti destinata a proteggere il rigassificatore Snam dalle cattive condizioni meteo marine. L’appalto, dal valore di oltre 200 milioni di euro, a fine 2024 è stato assegnato dall’ Autorità Portuale a un raggruppamento di imprese con capogruppo RCM Costruzioni e associata la spagnola Acciona. Le operazioni sono durate circa tre ore e hanno coinvolto ingegneri, tecnici e i servizi tecnico-nautici (piloti, ormeggiatori, rimorchiatori), secondo le direttive indicate dalla Capitaneria di porto. Il cassone è stato realizzato al terminal Trattaroli presso l’impianto galleggiante Kugira II, che è stato affondato fino alla quota necessaria a consentire al manufatto di galleggiare e uscire dal bacino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

