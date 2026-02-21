Difesa 2040 | 275mila uomini riserva stabile e cybersicurezza

Il governo italiano ha annunciato un piano per rinnovare le forze armate entro il 2040, coinvolgendo 275mila uomini. La riforma prevede una riserva stabile, con l’obiettivo di rafforzare la capacità difensiva del paese. Inoltre, si punta a potenziare la cybersicurezza, investendo in strumenti tecnologici avanzati. L’obiettivo è creare un esercito più efficiente e pronto a rispondere alle nuove minacce, con un focus particolare sulla difesa digitale. La proposta sarà presentata nelle prossime settimane.

Riforma Difesa: Verso un Esercito Rinnovato tra Riserve Stabili e Cybersicurezza. Il governo italiano si appresta a varare una riforma organica delle forze armate, un piano ambizioso che mira a ridefinire il sistema di difesa nazionale entro il 2040. L’iniziativa, frutto di un’analisi approfondita condotta da un gruppo di studio sotto la guida del Ministro della Difesa, prevede un incremento significativo del personale, la creazione di una riserva stabile e un investimento strategico nella cybersicurezza. La necessità di un aggiornamento delle capacità di difesa è dettata, come emerge, dal mutato scenario geopolitico internazionale, che richiede una risposta più efficace a potenziali crisi ed emergenze.🔗 Leggi su Ameve.eu Esercito italiano: +100mila uomini entro il 2040, leva aperta agliIl governo italiano ha annunciato che entro il 2040 l’esercito crescerà di oltre 100mila soldati, con l’obiettivo di riformare le Forze Armate. DIS rinforza la difesa digitale: caccia a esperti HPC, crittografia e cybersicurezza per nuove minacce informatiche.Il DIS ha avviato una nuova campagna di assunzioni per rafforzare la sicurezza digitale del paese, a causa dell'aumento di attacchi informatici sempre più sofisticati.