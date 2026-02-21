Dibu Martinez beffato ma che punizione di Stach!

Dibu Martinez è stato beffato da Stach, che ha segnato su punizione direttamente sotto gli occhi del portiere. La scena si è svolta durante la partita tra Aston Villa e Leeds, terminata 1-1. Stach ha messo a segno il gol con un tiro potente, sorprendendo il portiere argentino. Poco dopo, Tammy Abraham ha pareggiato al 88’, garantendo un punto per il Leeds. La partita è stata caratterizzata da intense azioni offensive e colpi di scena all’ultimo minuto.

