Dibu Martinez beffato ma che punizione di Stach!
Dibu Martinez è stato beffato da Stach, che ha segnato su punizione direttamente sotto gli occhi del portiere. La scena si è svolta durante la partita tra Aston Villa e Leeds, terminata 1-1. Stach ha messo a segno il gol con un tiro potente, sorprendendo il portiere argentino. Poco dopo, Tammy Abraham ha pareggiato al 88’, garantendo un punto per il Leeds. La partita è stata caratterizzata da intense azioni offensive e colpi di scena all’ultimo minuto.
Gli highlights di Aston Villa-Leeds 1-1: gol di Stach su punizione (beffato il "Dibu" Martinez), poi il pari dell'ex Roma e Milan Tammy Abraham all'88'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dibu Martinez erede di Sommer? ‘Assist’ di Emery, ma ci sono due grandi ostacoli | CMRecentemente si è parlato di Emiliano Martínez come possibile sostituto di Sommer all'Inter.
Martinez, il ‘Dibu’ è nella lista dell’Inter: ma non è l’unico nome. Le valutazioni della dirigenza!Martinez, noto come il ‘Dibu’, è tra i candidati dell’Inter per il ruolo di portiere.
Budimir e i rigori con il cucchiaio
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Liverpool-Aston Villa. Dibu Martinez, ma che fai? Regalo a Salah che ne approfittaNel VIDEO il gol segnato da Salah durante Liverpool-Aston Villa al 45+1'. Pasticcio tra il portiere Dibu Martinez e la difesa degli ospiti con Salah che si fa trovare pronto e non perdona ... sport.sky.it
Erede Sommer: perché l’Inter non prenderà ‘Dibu’ MartinezIn casa Inter e dintoni è tornato d’attualità il tema portiere. Nel derby col Milan, infatti, si è avuta una ulteriore conferma – di cui non avevamo francamente bisogno – su come i nerazzurri ... calciomercato.it
Porta Inter: addio Sommer, si punta Vicario o il sogno Dibu Martinez! https://www.internews24.com/mercato-inter-sommer-portiere-ultime-dettagli/ #Inter #Calciomercato #Sommer #Chivu - facebook.com facebook
Mercato, l’Inter ha scelto: ecco chi proverà a prendere in porta tra Dibu Martinez e Vicario x.com