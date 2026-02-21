Di tutti i migranti valutati dai medici solo un terzo è finito nei Cpr

Un terzo dei migranti valutati dai medici è stato trasferito nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). La questione riguarda il sospetto di ostacoli ai rimpatri, emerso dall’inchiesta in corso a Ravenna. Chi indaga ha ora identificato otto persone coinvolte nel caso. I medici sono accusati di aver ritardato o impedito le procedure di rimpatrio attraverso decisioni e pratiche discutibili. La vicenda riguarda anche l’intervento di funzionari sanitari locali.

Continua l’inchiesta sul presunto ostruzionismo verso i rimpatri dei dottori di Ravenna. E gli indagati adesso salgono a otto. Tra settembre 2024 e gennaio 2026, su 64 persone in attesa di espulsione ben 34 sarebbero state valutate non idonee al trasferimento nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), 10 avrebbero rifiutato la visita venendo quindi liberate, solo 20 sarebbero entrate nei centri. E diventano otto, sugli undici del reparto Malattie infettive dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, i medici indagati per aver dato parere negativo circa l’idoneità di stranieri irregolari al trasferimento nelle strutture. 🔗 Leggi su Laverita.info

