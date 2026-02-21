Di Maio nuova sfida | da Bruxelles all’accademia King’s College

Luigi Di Maio ha accettato un nuovo ruolo come professore onorario al King’s College di Londra, scegliendo di dedicarsi anche alla formazione accademica. La nomina arriva dopo aver lasciato la politica attiva e si concentra su studi legati alla difesa e alla diplomazia. La sua esperienza in ambito internazionale lo rende un elemento di spicco nell’ateneo britannico. La scelta di Di Maio si inserisce in un percorso di approfondimento e confronto tra politica e accademia.

Di Maio al King’s College di Londra: un nuovo incarico tra diplomazia e accademia. L’ex ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio è stato nominato professore onorario presso il Dipartimento di studi sulla Difesa del King’s College di Londra. L’annuncio, diffuso attraverso i suoi canali social, segna un nuovo capitolo nella sua carriera, con l’obiettivo di approfondire il dibattito internazionale su sicurezza, relazioni tra Europa e Golfo e dinamiche geopolitiche. La nomina giunge nel contesto del suo attuale ruolo di Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Golfo, unendo così impegno diplomatico e accademico.🔗 Leggi su Ameve.eu Luigi DI Maio professore onorario del King’s College di Londra: "Una nuova sfida"Luigi Di Maio ha accettato l'incarico come professore onorario al King’s College di Londra, trovandosi in questa posizione grazie alla sua esperienza politica e diplomatica. Luigi Di Maio non si ferma più: da oggi è "professore onorario" al King's college di LondraLuigi Di Maio ha annunciato di aver ricevuto il titolo di professore onorario al King's College di Londra. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Luigi Di Maio diventa professore onorario del King’s College di Londra; Nuovo prestigioso incarico per Di Maio a Londra; Luigi DI Maio professore onorario del King’s College di Londra: Una nuova sfida; Di Maio professore onorario al King’s College di Londra, l'annuncio sui social: Una nuova sfida. Di Maio professore onorario al King’s College di Londra, l'annuncio sui social: «Una nuova sfida»C'è una nuova voce da inserire nel curriculum di Luigi Di Maio. Accanto a deputato, ministro ed Inviato speciale dell’Unione ... msn.com Luigi Di Maio diventa professore onorario al King’s College di LondraLuigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Ue per la regione del Golfo, è stato insignito della nomina a professore onorario del Dipartimento di studi sulla Difesa del King’s College di Londra. Ad an ... ilfattoquotidiano.it Luigi Di Maio è diventato professore onorario del King’s College di Londra. Lo ha annunciato lo stesso ex grillino sui social network. L'ex vicepremier dipenderà dal dipartimento di studi sulla Difesa, nella facoltà di scienze sociali. "Una nuova sfida. Sempre la - facebook.com facebook Luigi Di Maio professore onorario al King's College di Londra. Il Rappresentante Ue per il Golfo: "Nuova sfida, stessa passione" #ANSA x.com