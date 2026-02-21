Di Francesco a DAZN | L’Inter una squadra veramente forte Il rimpianto è non aver concretizzato quelle poche occasioni
Di Francesco ha commentato dopo Lecce-Inter, sottolineando che la squadra nerazzurra mostra una forza reale. La sua insoddisfazione deriva dal fatto che l’Inter non è riuscita a capitalizzare le poche occasioni avute durante la partita. L’allenatore ha evidenziato come i suoi giocatori abbiano creato opportunità, ma senza riuscire a segnare. La partita si è conclusa con un risultato che lascia alcune riflessioni sul ritmo offensivo della squadra.
Inter News 24 Di Francesco nel post partita di Lecce Inter, gara valida per la 26esima giornata di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Al termine di Lecce-Inter, match andato in scena alle ore 18:00 allo Stadio Via del Mare, ai microfoni di DAZN è intervenuto Eusebio Di Francesco. Queste le sue parole: SULLA PARTITA – «L’Inter ci ha messo in difficoltà, è venuta a fare la partita, speravamo ci lasciasse qualche chance in più. Abbiamo sempre lasciato a loro il controllo non siamo stati bravi in questo e prima o poi poteva venire fuori la loro qualità. Hanno fatto una partita seria così come noi, ma la squadra è veramente forte». 🔗 Leggi su Internews24.com
Lecce, Di Francesco: Vogliamo mettere in campo orgoglio, passione e coraggioIl tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro l’Inter valido per la 26^ giornata. tuttomercatoweb.com
Lecce, Di Francesco a DAZN: Inter la migliore d'Italia in tutto, sarà fondamentale reggere i primi 60 minutiA poche minuti da Lecce-Inter, Eusebio Di Francesco ha offerto le sue sensazioni a DAZN: Lavoriamo per dare continuità, stasera per noi è un'opportunità - le parole del tecnico dei salentini -. Sappi ... msn.com
