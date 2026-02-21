Di Francesco a DAZN | L’Inter una squadra veramente forte Il rimpianto è non aver concretizzato quelle poche occasioni

Di Francesco ha commentato dopo Lecce-Inter, sottolineando che la squadra nerazzurra mostra una forza reale. La sua insoddisfazione deriva dal fatto che l’Inter non è riuscita a capitalizzare le poche occasioni avute durante la partita. L’allenatore ha evidenziato come i suoi giocatori abbiano creato opportunità, ma senza riuscire a segnare. La partita si è conclusa con un risultato che lascia alcune riflessioni sul ritmo offensivo della squadra.

© Internews24.com - Di Francesco a DAZN: «L’Inter una squadra veramente forte. Il rimpianto è non aver concretizzato quelle poche occasioni»