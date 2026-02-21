Detassazione premi di produttività | a Padova siglato l’accordo territoriale

A Padova, aziende e sindacati hanno firmato un accordo territoriale sulla detassazione dei premi di produttività, sfruttando le nuove agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. La misura mira a incentivare la crescita economica locale e migliorare i salari dei lavoratori. L'intesa coinvolge vari settori produttivi della provincia e prevede modalità di distribuzione dei premi più flessibili. L’accordo sarà valido fino alla fine del 2027 e si spera possa favorire un aumento della competitività delle imprese.

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un potenziamento delle agevolazioni fiscali sui premi di risultato per il biennio 2026-2027. La misura principale prevede la riduzione dell'imposta sostitutiva dal 5% all'1% per le somme erogate ai lavoratori dipendenti, entro un limite complessivo annuo di 5.000 euro. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata, l'erogazione dei premi deve essere legata a incrementi misurabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, stabiliti attraverso accordi aziendali o territoriali. In questo contesto, nelle scorse settimane, è stato sottoscritto l’accordo territoriale di secondo livello per la provincia di Padova.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Appalto integrazione scolastica Fidenza: siglato accordo tra Comune e FP CGIL territorialeIl Comune di Fidenza ha firmato un accordo con la FP CGIL territoriale, perché aumentano le richieste di supporto per gli studenti con bisogni speciali. Leggi anche: Manovra, premi di produttività: benefici in Campania per 160mila lavoratori Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Premi di risultato e conti correnti: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026 sulla detassazione; Premi di risultato detassati: guida alla rilevazione contabile; Premi aziendali: senza accordo attivo non c’è obbligo di continuare a pagarli - Artser; Come funziona la tassa all'1% sui premi di produzione 2026?. Detassazione premi di risultato: recupero nel 730/2026Premio di produzione tassato con IRPEF ordinaria? Ecco come recuperare l'imposta sostitutiva al 5% nella dichiarazione dei redditi 730/2026. pmi.it Premi di produttività: detassazione quasi totale fino a 5.000 euroCon le ultime novità della Manovra 2026, la tassazione dei premi di produttività arriva all’1 per cento: le regole per applicare la flat tax ai bonus riconosciuti ai dipendenti fino a 5.000 euro ... lagazzettadelmezzogiorno.it Stai sfruttando davvero tutte le opportunità previste dalla Legge di Bilancio 2026 La detassazione dei premi di produttività può rappresentare un vantaggio concreto per la tua impresa, ma solo se sai come applicarla correttamente. Non perderti il prossim - facebook.com facebook