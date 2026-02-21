despar cerca la cinquina a ozzano gara salvezza

La Despar di coach Spettoli cerca la quinta vittoria consecutiva a Ozzano dell’Emilia, dove si gioca una partita fondamentale per la salvezza. Dopo aver conquistato quattro vittorie di fila, i granata vogliono mantenere il ritmo e consolidare la posizione in classifica. La squadra ha preparato attentamente questa sfida, consapevole dell’importanza di ottenere punti preziosi contro l’ultima in graduatoria. La partita si svolge domenica pomeriggio al palazzetto locale.

Ottava giornata di ritorno a Ozzano dell’Emilia per la Despar di coach Spettoli. Dopo quattro successi di fila e il rilancio per la salvezza, i granata non devono assolutamente commettere l’errore di sottovalutare il fanalino di coda del girone. I giovanissimi di coach Guarino, tra cui l’ex 4 Torri Tornimbeni, hanno ottenuto un solo successo fin qui, sul campo di Argenta. Dopo la strepitosa promozione in B Interregionale dello scorso anno, il Cmo è ripartito dalla Serie C con i giovani e dalla nuova collaborazione con i Flying Balls. Per la Despar, invece, inizia un trittico di gare importante in chiave salvezza, a sei giornate dal termine della regular season: Ozzano, Scandiano e Vignola al Pala Aeffe rappresentano uno snodo fondamentale dell’anno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley B donne: successo importante anche per la Fatro Ozzano. La Vtb vince in extremis: "Gara lunga e difficile»Nel campionato di B2 femminile, la Fatro Ozzano ottiene un successo importante, consolidando la propria posizione in classifica.

LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: Moioli cerca la vittoria all’esordio stagionale! la Francia cerca la doppietta nella gara maschileSegui in tempo reale la gara di Snowboardcross a Cervinia 2025, con Moioli alla ricerca della vittoria nell’esordio stagionale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.