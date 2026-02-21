Deromedis oro olimpico Tomasani argento | Italia nella storia dello skicross a Milano Cortina 2026

Simone Deromedis vince l’oro olimpico nello skicross a Milano Cortina 2026, mentre Federico Tomasani si ferma a un passo dal podio, ottenendo l’argento dopo un finale emozionante. La gara si è svolta sulle piste di Cortina, attirando migliaia di spettatori. Questa doppietta mette l’Italia in prima fila nella storia dello skicross olimpico. Entrambi gli atleti hanno dimostrato grande determinazione e velocità durante la competizione.

Storica doppietta azzurra nello Ski Cross maschile: Simone Deromedis conquista il titolo olimpico, Federico Tomasani è secondo dopo un fotofinish decisivo. Mai prima un podio olimpico per l’Italia nella specialità. L’Italia scrive una pagina indimenticabile nello Ski Cross maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Simone Deromedis è campione olimpico, Federico Tomasani conquista l’argento: è la prima volta che gli azzurri salgono sul podio olimpico nella disciplina. Nella finale disputata a Livigno, Deromedis parte davanti a tutti e prende subito il controllo della gara, senza lasciare margini agli avversari. 🔗 Leggi su Sportface.it

Milano Cortina 2026, Simone Deromedis nella leggenda dello ski cross: è oro olimpicoSimone Deromedis ha conquistato l’oro nello ski cross ai Giochi di Milano Cortina 2026, portando a casa la prima medaglia d’oro per l’Italia in questa disciplina.

Olimpiadi Milano Cortina, 10ª medaglia d’oro per l’Italia: Simone Deromedis vince nello skicross, argento a Federico Tomasoni - VIDEOSimone Deromedis ha conquistato la decima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina, vincendo nello skicross.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.