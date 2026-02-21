Derby batticuore | si viaggia verso quota 6.000

Il derby dell’Adriatico si avvicina a quota 6.000 biglietti venduti, segnando un nuovo record per questa sfida. La vendita ha registrato un’impennata nelle ultime ore, con molti tifosi che hanno affollato i punti vendita e il sito online. Le autorità prevedono un’affluenza massiccia allo stadio, con i cancelli pronti ad aprirsi tra poche ore. Le squadre sono già in campo, pronte a regalare uno spettacolo ai tifosi.

L’astronave è pronta al decollo: il derby dell’Adriatico sarà una partita da record. Ieri pomeriggio i biglietti venduti erano circa 2.800, di cui quasi 600 ai riminesi che stanno preparando una vera e propria invasione della Vitrifrigo Arena: i romagnoli hanno già riempito una dozzina di pullman, essendo vietata la trasferta con mezzi propri. Una grande risposta da parte della tifoseria riminese, alla quale lo scorso anno fu impedito di essere presente a Pesaro per motivi di ordine pubblico e che quindi stavolta non ha intenzione di perdersi l’evento. Se si tiene conto della quota abbonati della Vuelle, si viaggia ormai attorno a quota 6.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

