Derby al Capannino C’è Follonica-Castiglione
Stasera alle 20.45, il derby tra Follonica e Castiglione si gioca al Capannino. La partita, valida per la ventesima giornata di campionato, mette di fronte le due squadre che si sfidano con passione e intensità da anni. I tifosi si radunano numerosi, pronti a sostenere le proprie squadre in un match che promette emozioni. L'incontro si preannuncia acceso, con entrambe le formazioni determinate a conquistare i punti in palio.
HOCKEY Torna il derby al Capannino tra Follonica e Castiglione. Stasera alle 20.45 tornano ad affrontarsi nella ventesima giornata di campionato i "goraioli" e i "pesciaioli" con lo spettacolo in pista e sugli spalti che non è mai mancato. Emblematica la partita d’andata al Casa Mora con una bella cornice di pubblico, in massa arrivati dal Golfo, e la partita è stata poi a dir poco adrenalinica. Il Castiglione è partito sparato andando addirittura sul 5-0, ma il Follonica ha saputo rimontare già nel finale del primo tempo per poi recuperare e vincere nella ripresa per 8-5. Al Capannino sarà dunque un altro match tutto da vivere, con i due quintetti che non arrivano da buoni risultati: i biancocelesti di Massimo Bracali hanno una striscia di ben 8 sconfitte consecutive; ma anche gli azzurri di Sergio Silva hanno inanellato 4 stop di fila.🔗 Leggi su Lanazione.it
Follonica, niente da fare. Trissino dilaga al Capannino
