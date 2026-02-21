Depero al Bagatti Valsecchi | quando il futurismo abita il Rinascimento

Depero ha portato al Bagatti Valsecchi una mostra che unisce il futurismo e il Rinascimento, creando un ponte tra due epoche diverse. L’esposizione presenta opere di design e dipinti, evidenziando come le idee futuriste si siano ispirate anche a elementi storici. La mostra si svolge in un palazzo che conserva arredi e affreschi del Quattrocento, rendendo ancora più vivo il confronto tra passato e presente. La visita permette di scoprire un nuovo modo di interpretare l’arte.

Quando il futurismo incontra il Rinascimento, lo spazio diventa un palcoscenico dove epoche lontane dialogano attraverso il linguaggio dell'arte. Al Museo Bagatti Valsecchi di Milano, dal 13 febbraio al 2 agosto 2026, la mostra "Depero Space to Space. La creazione della memoria" racconta questo incontro impossibile tra Fortunato Depero e i baroni ottocenteschi Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, accomunati dal medesimo desiderio visionario: abitare dentro l'arte, trasformando le proprie dimore in manifesti viventi delle loro convinzioni estetiche. L'artista che disegnò la modernità italiana. Fortunato Depero nasce nel 1892 a Fondo, in Val di Non, e cresce a Rovereto quando il Trentino apparteneva ancora all'Impero austro-ungarico.