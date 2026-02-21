Dentro il modello norvegese

Il modello norvegese ha mostrato risultati sorprendenti nel settore sportivo, grazie a un approccio innovativo alla formazione degli atleti. La strategia mira a valorizzare la crescita personale e il benessere fisico, coinvolgendo le famiglie e le scuole fin dai primi anni. In questa metodologia, il movimento e il gioco sono fondamentali per sviluppare il talento naturale dei giovani. È un esempio che sta attirando l’attenzione di molti paesi europei.

Lo sport possiede una natura particolare. La sua magia spettacolare e rituale si produce attraverso la cosa più arcaica che abbiamo, i nostri corpi, che nelle varie componenti cellulari raccontano la storia della vita sulla Terra e i suoi tempi dilatati e quasi infiniti. Allo stesso tempo, alcuni di questi corpi vengono vissuti come proiezioni di futuri possibili, anticipazioni di tempi a venire. Ci affascinano alcune prestazioni e alcuni successi proprio perché vi scorgiamo queste trasformazioni biologiche, attraverso le fisionomie superomistiche di campioni e campionesse. Da questo punto di vista, stiamo indubbiamente vivendo nel secolo atletico norvegese, e le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ne sono una conferma.