Democrazia in aula | il ministero smentisce il metodo di voto di astensione utilizzato per oltre 3 anni dal Comune

Il ministero ha chiarito che l’uso prolungato dell’astensione come metodo di voto nel Consiglio Comunale viola le regole ufficiali. Per oltre tre anni, la maggioranza ha approvato decisioni importanti senza un effettivo consenso, limitando il dibattito e modificando le modalità di voto tradizionali. Questa pratica ha sollevato dubbi sulla legittimità delle delibere adottate e ha alimentato tensioni tra i consiglieri. Ora si apre una nuova fase di verifica delle procedure in aula.

"Con un'abusiva interpretazione del Regolamento la maggioranza in Consiglio Comunale amministra da anni a colpi di astensione. Ma noi non ci stiamo: ed il Ministero ci dà ragione", è il commento dei consiglieri comunali Federica Ubaldi e Serena Brandini. Dopo un'attenta analisi del regolamento del Consiglio Comunale di Parma, le consigliere hanno presentato una richiesta di chiarimento al Ministero dell'Interno. La risposta, arrivata pochi giorni fa, tramite il prefetto, è inequivocabile: l'interpretazione fino ad ora attuata del regolamento non è corretta. Nel corso della conferenza stampa sono stati spiegati i dettagli del meccanismo avvallato dall'attuale amministrazione.