Delitto di Novi Ligure la storia dei fidanzatini Erika e Omar e la ricostruzione del massacro familiare

Il 21 febbraio 2001, a Novi Ligure, Erika ferma un’auto in strada e urla che sua madre e suo fratello sono stati uccisi. La ragazza racconta di aver trovato i corpi nella loro casa, colpiti da colpi di arma da fuoco. La vicenda ha sconvolto la comunità e ha portato a un'indagine approfondita. La ricostruzione dei fatti ha fatto luce sulle tensioni familiari e sui motivi che potrebbero aver scatenato il terribile gesto.

Il 21 febbraio 2001, a Novi Ligure, una ragazza ferma un'auto in strada e grida: "Hanno ammazzato mia madre e mio fratello". Le indagini portano a una verità inaspettata: a uccidere Susy Cassini e il piccolo Gianluca sono stati Erika De Nardo e il suo fidanzato Omar Favaro.