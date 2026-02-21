Decapitò il fratello e buttò la testa dalla finestra per i periti era capace di intendere e volere | Colpa dell’alcol

Benito Miarelli ha decapitato il fratello Annibale a Pannarano nel luglio 2024, causando grande shock tra i vicini. Secondo i periti, l'uomo era in grado di capire e decidere durante l'episodio, attribuendo la causa all’abuso di alcol. La vittima aveva tentato di fermarlo prima che compisse il gesto estremo. La vicenda ha sollevato molte domande sulla responsabilità dell’imputato e sulle sue condizioni mentali. La corte ascolterà le testimonianze nelle prossime settimane.

Benito Miarelli, 58 anni, accusato di aver ucciso a Pannarano il fratello Annibale (68enne), recidendogli la testa nel luglio del 2024 è capace di intendere e volere e di stare in giudizio. Lo ha stabilito la nuova perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’Assise. L’omicidio. La notte del 3 luglio 2024 avvenne il terribile omicidio. Benito Miarelli ha colpito il fratello maggiore con numerose coltellate e lo ha poi decapitato con un’ascia mentre quest’ultimo, con ogni probabilità, stava dormendo nella loro abitazione di via Piano. Leggi anche Uccise la figlia e la seppellì in un campo in Sicilia, i periti: "Pienamente capace di intendere". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La perizia psichiatrica, Chiara Petrolini era capace di intendere e volereLa perizia psichiatrica ha confermato che Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere al momento dei fatti.

Neonati sepolti, per la perizia Chiara Petrolini era capace di intendere e di volereChiara Petrolini è stata giudicata capace di intendere e di volere al momento dei fatti, secondo quanto riferito dalla perizia.

