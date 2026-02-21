Debito di droga e violenza a Roma | 6 arresti per un agguato fallito

A Roma, sei persone sono state arrestate dopo un'aggressione fallita legata a un debito di droga. La polizia ha intercettato un tentativo di omicidio avvenuto nel quartiere Trastevere, dove si sono verificati scambi di colpi di pistola. La vicenda nasce da una lite tra spacciatori e clienti, che si è trasformata in un episodio di violenza estrema. La città si interroga sulle cause di questa escalation nel mondo dello spaccio.

Roma scossa dalla violenza: sei arresti per un tentato omicidio legato a debiti di droga. Roma è stata teatro di un grave episodio di violenza, con un tentato omicidio scatenato da un debito legato al traffico di droga, che ha portato all’arresto di sei persone. L’evento ha riacceso i riflettori sulla criminalità organizzata nella capitale e sulla necessità di strategie più efficaci per garantire la sicurezza urbana e contrastare le dinamiche illecite che alimentano la violenza. L’operazione, condotta con rapidità dalle forze dell’ordine, ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili, ponendo fine – almeno temporaneamente – a una spirale di minacce e intimidazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

