De' Andre Hunter chiude la stagione | stop per l' ala dei Kings
De'Andre Hunter si ferma dopo aver subito un infortunio all’occhio sinistro, mettendo fine alla sua stagione con i Sacramento Kings. L’ala, che aveva disputato 50 partite, si è sottoposta a un intervento chirurgico per risolvere il problema. La squadra dovrà fare a meno del suo contributo nelle ultime gare. Hunter aveva mostrato segnali di crescita prima dell’infortunio, che ha sorpreso anche i compagni.
La stagione dei sacramento kings sta vivendo un pesante colpo interno: un intervento all’occhio sinistro ha messo fine anticipatamente al contributo di De’Andre Hunter, costringendo la squadra a proseguire senza uno dei suoi elementi di rilievo. Dopo solo due incontri con la nuova maglia, Hunter chiude anticipatamente la stagione 202526, mentre la franchigia continua una serie negativa significativa e registra cifre preoccupanti in classifica. In questo contesto, l’attenzione è rivolta alle implicazioni sul rendimento complessivo, alle prospettive immediate e alle possibili scelte strategiche per il futuro, compreso l’orizzonte del Draft NBA.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Domantas Sabonis chiude la stagione: un duro colpo per i Sacramento KingsDomantas Sabonis si ferma prima del previsto a causa di un infortunio, causando un grave problema per i Sacramento Kings.
Queen e De André, Battisti e Mogol, Aretha Franklin e Stevie Wonder: al via la stagione dei tributi musicaliArezzo si prepara ad accogliere una stagione di tributi musicali, con esibizioni dedicate a artisti come Queen, De André, Battisti, Mogol, Aretha Franklin e Stevie Wonder.
Wardens of the North: 1 Hour of High-Stakes Patrols!
Argomenti discussi: Kings F De’Andre Hunter fuori per la stagione dopo un intervento chirurgico agli occhi; Sacramento Kings, stagione finita anche per De’Andre Hunter; Kings F De’Andre Hunter fuori per la stagione dopo un intervento chirurgico agli occhi.
Sacramento Kings, stagione finita anche per De’Andre HunterAnche De’Andre Hunter chiude anzitempo la sua stagione. L'ala, passata dagli Hawks ai Kings alla trade deadline, si dovrà sottoporre a un intervento all'occhio. Si tratta ... pianetabasket.com
Sacramento Kings, stagione finita anche per De’Andre Hunter #NBA | #pianetabasket x.com
NBA - TRADE ALERT Scambio a tre nella notte con De'Andre Hunter che saluta Cleveland per Sacramento! Nel dettaglio: Sacramento riceve: D.Hunter Chicago riceve: D.Saric, 2 scelta CLE 2027 e 2 scelta SAC 2029 Cleveland riceve: D.Schrod - facebook.com facebook