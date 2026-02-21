De Sciglio tradito da quella che doveva essere la sua nuova squadra | racconta tutto pubblicamente

Mattia De Sciglio ha spiegato di aver subito un tradimento da parte dell’Hradec Kralove, la squadra ceca che aveva deciso di ingaggiarlo. L’ormai ex calciatore ha rivelato che la società ha deciso di rinunciare al suo acquisto, sostenendo che non avrebbe portato un aiuto immediato alla squadra. La decisione ha sorpreso De De Sciglio, che si era trasferito con la speranza di rilanciarsi. Ora cerca nuove opportunità nel calcio professionistico.