De Luca sfida il Sud | Impegno totale o a piedi verso Pompei!

Vincenzo De Luca ha fatto una provocazione durante un convegno a Salerno, affermando che se si impegnano davvero, si può andare a piedi fino a Pompei. La sua sfida mira a spingere le istituzioni e i cittadini a prendere sul serio i progetti di sviluppo del Sud. La frase ha suscitato reazioni tra gli ascoltatori, che hanno commentato con entusiasmo o scetticismo. De Luca ha poi spiegato che si tratta di un modo per motivare l’impegno reale.

De Luca rilancia la sfida: "Se mi impegno, andate a piedi a Pompei". L'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca ha lanciato una provocatoria sfida durante un convegno sullo sviluppo del Mezzogiorno tenutosi alla Camera di Commercio di Salerno. L'iniziativa, intitolata "La libertà di partire, il diritto di restare", ha la partecipazione di esperti e rappresentanti di Asi Salerno, Ficei e Svimez, con l'obiettivo di delineare strategie per un rilancio del territorio e contrastare l'emigrazione. De Luca ha espresso la sua disponibilità a un impegno diretto, a condizione che la popolazione dimostri una reale volontà di cambiamento.