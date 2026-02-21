Dazi Usa perché la bocciatura della Corte Suprema non riguarda l’auto

La Corte Suprema ha dichiarato illegittimi i dazi imposti dagli Stati Uniti, ma questa decisione non coinvolge le tariffe sulle auto. La causa riguarda i dazi basati su una legge del 1977, usata per rispondere a crisi economiche, mentre quelli sui veicoli si fondano su una norma del 1962 che protegge la sicurezza nazionale industriale. La distinzione tra le due norme ha portato a questa differente valutazione legale. La questione riguarda ora come applicare le sanzioni commerciali.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha scritto un nuovo capitolo nella vicenda dei dazi imposti dal presidente Donald Trump sui prodotti d’importazione stabilendo la loro illegittimità. Alla decisione del massimo organo giuridico statunitense si è arrivati a seguito di una causa intentata da un gruppo di 50 piccoli imprenditori guidati da Victor Schwartz, titolare di un’azienda che importa vini stranieri da distribuire negli stati di New York e del New Jersey. La giustizia americana ha fatto il suo corso, fino ad approdare al massimo organo che, con un verdetto a maggioranza, ha ritenuto illegittima a maggioranza (sei voti contro tre) l’imposizione di dazi basati sull’International Emergency Economy Powers Act, una legge del 1977 invocata da Trump per poter emanare i provvedimenti senza dover ottenere l’approvazione del Congresso degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Le Borse Usa e Ue sorridono dopo la bocciatura dei dazi di Trump da parte della Corte SupremaI mercati azionari di Usa e Ue salgono dopo che la Corte Suprema ha bloccato i dazi imposti da Donald Trump.

Dazi di Trump bocciati dalla Corte Suprema, perché gli Usa potrebbero dover restituire 175 miliardiLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i dazi imposti dall'amministrazione Trump, ritenendoli oltre i poteri del presidente.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.