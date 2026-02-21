Dazi Panetta | Il costo lo ha pagato soprattutto l’economia Usa

Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha affermato che i dazi hanno avuto un impatto più forte sull’economia statunitense rispetto agli altri paesi. La sua analisi arriva in un momento di tensioni globali e riguarda i costi che le tariffe hanno comportato in particolare per gli Stati Uniti, che hanno subito un rallentamento commerciale. Secondo Panetta, le conseguenze si sono fatte sentire principalmente negli Stati Uniti e non solo sui partner commerciali.

Segnali di cautela dai mercati. Il governatore: attenzione a vulnerabilità e shock globali Non solo una partita commerciale, ma un costo che finora è ricaduto soprattutto sugli Stati Uniti. Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, interviene sul tema dei dazi nel pieno delle tensioni internazionali e offre una lettura controcorrente: l’impatto delle tariffe, più che sui partner commerciali, si sarebbe fatto sentire sull’economia americana. Il riferimento arriva dal palco del 32° congresso Assiom Forex, dove Panetta ha tracciato un quadro più ampio dei rischi globali, tra commercio, mercati e stabilità finanziaria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Fabio Panetta smonta i dazi di Trump: «Non hanno frenato il commercio mondiale. E l’onere ricade soprattutto sull’economia Usa»Fabio Panetta spiega che i dazi di Trump non hanno fermato il commercio globale.

Dazi Usa: cosa succede adesso? Le aziende avranno i rimborsi per quanto pagato?La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che i dazi imposti da Donald Trump su oltre novanta Paesi sono illegittimi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.