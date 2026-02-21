Dazi la Corte suprema Usa boccia le tariffe di Trump | Non decide la Casa Bianca

La Corte suprema degli Stati Uniti ha annullato le tariffe doganali imposte dall’amministrazione Trump, in un caso riguardante Learning Resources, Inc. La decisione, presa con sei voti a favore e tre contrari, ha eliminato le tariffe e la loro tabella, che avevano creato tensioni tra aziende e governo. La Corte ha precisato che spetta al Congresso stabilire le tariffe, non alla Casa Bianca. La sentenza potrebbe influenzare le politiche commerciali future.

Learning Resources, Inc. contro Trump. La storica sentenza della Corte suprema che con sei voti a favore e tre contrari ha bocciato i dazi imposti dal presidente e spazzato via la famosa tabella mostrata nel Liberation Day (poi modificata tante volte), arriva in risposta al ricorso di una piccola azienda di giocattoli - Learning Resources appunto - che ha fatto causa alla Casa Bianca per i costi lievitati delle importazioni. In realtà la lista dei ricorrenti è molto più lunga: ci sono altre aziende come ad esempio la Vos (un importatore di vini), ma anche un gruppo di 12 Stati (capofila l'Oregon con il sostegno tra gli altri di California e Illinois) e un totale di 1.