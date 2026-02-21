Dazi e miracoli ghiaccio bollente per Usa-Canada

Gli Stati Uniti e il Canada si sfidano domani alle 14 nella finale olimpica di hockey su ghiaccio, un evento che ha attirato molte attenzioni. La tensione tra le due nazioni cresce, anche a causa dei recenti dazi commerciali imposti tra i due paesi. Nonostante le controversie economiche, le squadre si preparano con determinazione per conquistare il titolo. La partita promette di essere molto combattuta e ricca di emozioni.

AGI - Più di una partita di hockey su ghiaccio: la finale olimpica maschile tra Stati Uniti e Canada in programma domani alle 14.10 all' Arena Santa Giulia a Milano mette di fronte due superpotenze di questo sport ma soprattutto due vicini dai rapporti mai così gelidi. La guerra sui dazi, con Donald Trump che accusa Ottawa di favorire la Cina, questo mese ha visto il presidente americano minacciare di portarli al 100% e di bloccare l'apertura del ponte sospeso tra Michigan e Ontario intitolato proprio a un giocatore di hockey, il canadese Gordie Howe, che giocò a lungo per Detroit. In campo ci sarà un'infinita costellazione di stelle che brillano nella mitica National Hockey League a cui partecipano Canada e Stati Uniti.