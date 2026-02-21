Dazi di Trump bocciati dalla Corte Suprema | in gioco fino a 175 miliardi di dollari

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegittimi i dazi imposti dall'amministrazione Trump, creando incertezza su oltre 175 miliardi di dollari. La decisione riguarda le tariffe applicate a vari paesi e le somme già versate dalle aziende americane, che ora si chiedono se avranno diritto a rimborsi. La questione si concentra anche sui meccanismi di recupero delle tasse pagate e sulle implicazioni legali per il governo. La disputa rimane aperta e riguarda milioni di imprese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione dei giudici e il nodo dei rimborsi. Che fine faranno le decine di miliardi di dollari versate dalle aziende americane dopo l’introduzione dei dazi voluti da Donald Trump? La questione è esplosa dopo che la Corte suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegittime le tariffe imposte dal presidente a numerosi partner commerciali. Secondo le stime, gli importatori penalizzati potrebbero rivendicare rimborsi compresi tra i 120 e i 175 miliardi di dollari. Una cifra enorme che rischia di avere effetti rilevanti sui conti pubblici statunitensi. Come funziona il meccanismo dei dazi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Dazi di Trump bocciati dalla Corte Suprema, perché gli Usa potrebbero dover restituire 175 miliardiLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i dazi imposti dall'amministrazione Trump, ritenendoli oltre i poteri del presidente.

Suprema Corte contro Trump: dazi da 175 miliardi $ annullati, 3La Corte Suprema ha deciso di annullare dazi per 175 miliardi di dollari, creando scompiglio tra gli operatori economici.

