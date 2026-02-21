Dazi | Corte Suprema frena Trump ma l’ex Presidente risponde con
La Corte Suprema ha deciso di bloccare temporaneamente le iniziative di Trump sui dazi, ma l’ex Presidente annuncia un nuovo aumento tariffario. La decisione riguarda un’ordinanza che limita le azioni dell’amministrazione nel modificare le tariffe doganali, mentre Trump dichiara di voler imporre una tariffa del 10% su molte importazioni. La questione dei dazi resta al centro di un acceso dibattito politico, con nuove misure pronte a entrare in vigore.
La Corte Suprema frena Trump, ma la guerra dei dazi si riaccende: nuove tariffe all’orizzonte. Washington – Una sentenza della Corte Suprema limita i poteri dell’esecutivo sull’imposizione di dazi doganali, ma l’ex Presidente rilancia la sfida annunciando una nuova tariffa del 10% su tutte le importazioni. La decisione legale e la reazione politica innescano una nuova fase di incertezza nel commercio internazionale, con possibili ripercussioni sull’economia globale e sull’Italia. La sentenza e il limite ai poteri presidenziali. La Corte Suprema ha ribadito che l’autorità di imporre dazi doganali spetta primariamente al Congresso.🔗 Leggi su Ameve.eu
