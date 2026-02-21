Dazi | Boldrini Ora Meloni alzi la testa e metta un argine ai ricatti di Trump

Laura Boldrini denuncia che, dopo la bocciatura dei dazi da parte della Corte suprema statunitense, Meloni dovrebbe finalmente assumersi le sue responsabilità. La politica italiana si trova sotto pressione da parte di Trump, che continua a esercitare ricatti economici. La deputata chiede alla premier di reagire concretamente e di difendere gli interessi del paese. La questione dei dazi rimane centrale nel dibattito sulle relazioni internazionali di Roma.

Laura Boldrini – foto di Marco Spartà ROMA – “Ora che anche la Corte suprema statunitense, inclusi tre giudici conservatori, ha bocciato i dazi, Meloni pensa di alzare, finalmente, la testa per mettere un argine agli arbitri e ai ricatti di Trump? Dov’è il suo patriottismo? Dov’è il suo ruolo di pontiera?”. È quanto dichiara Laura Boldrini, deputata del Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. “Non è ancora chiaro, ma secondo alcuni la sentenza potrebbe anche far scattare la restituzione di tutti i dazi incassati illegittimamente dagli Usa. Sarebbe una doppia sconfitta per Trump.🔗 Leggi su Lopinionista.it

