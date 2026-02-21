D' altronde è diventata l' atleta azzurra più medagliata della storia dei Giochi Olimpici
Il record di medaglie ottenuto dall’atleta azzurra deriva dalla sua costante dedizione e dalla preparazione intensa. Ha accumulato successi in diverse discipline, grazie anche a un allenamento rigoroso e a una squadra affiatata. La sua presenza alle finali ha consolidato la sua posizione tra le atlete più vincenti nella storia dei Giochi Olimpici. La sua soddisfazione si legge nel sorriso dopo ogni gara, mentre si prepara alla prossima sfida.
( a skanews) — «Ripensando a tutto quanto l’avvicinamento, essere qua a casa competitiva, tutte le finali e queste medaglie sia individuali che con le staffette: non potevo chiedere di meglio ». Lo ha detto Arianna Fontana da Casa Italia a Milano, commentando la sua sesta Olimpiade. Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. guarda le foto Leggi anche › Olimpiadi: le gare di oggi e il programma. Protagonista (ancora una volta) Arianna Fontana nello short track «Il pubblico — ha aggiunto la campionessa e recordwoman italiana di medaglie vinte ai Giochi — è stato da protagonista in questa Olimpiade, sia chi era presente nelle venue o chi era da casa fare il tifo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Martina, 23 anni: “Un test-gioco in classe sulla storia delle Olimpiadi, così sono diventata volontaria dei Giochi”Martina Ielitro, 23 anni di Sondalo, ha deciso di partecipare ai Giochi di Livigno dopo aver fatto un test-gioco sulla storia delle Olimpiadi in classe.
Atleta italiana positiva al Letrozolo: primo caso di doping nel biathlon ai Giochi OlimpiciLa biatleta italiana Rebecca Passler, 24 anni, di Anterselva, è stata sospesa dai Giochi Olimpici dopo un risultato positivo al letrozolo.
FONTANA D'ARGENTO: è la più medagliata nella storia delle Olimpiadi
Argomenti discussi: Qui sull'Appennino bolognese, dove il cammino diventa un'opera d'arte; Quando San Valentino si festeggia in libreria; La visita a sorpresa della premier Meloni che spiazza Schifani e Musumeci; Il Pd di Schlein e il malcontento dei dem cattolici.
OpenAI è diventata un’azienda a tutti gli effettiOpenAI, l’azienda sviluppatrice di ChatGPT, ha completato una ristrutturazione aziendale abbandonando il suo modello non profit, cioè di società senza scopo di lucro. Ora, insomma, è un’azienda a ... ilpost.it
L'Artico è diventata la frontiera più calda della geopolitica e l'Italia sta studiando che ruolo giocareRoma – L’Artico, per l’Italia, è la frontiera delle frontiere. E questo ci obbliga ad assumere un impegno e una responsabilità. È potenzialità e opportunità, è cruciale per l'autonomia strategica, ma ... wired.it
#FrancescaLollobrigida quarta nella mass start di pattinaggio velocità ai Giochi Olimpici di #MilanoCortina 2026. Oro all'Olanda, argento al Canada e bronzo agli Usa - facebook.com facebook
Il Presidente Mattarella ha dichiarato aperti i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 x.com