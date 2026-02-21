Dall’Inghilterra | Arsenal contatti per Leao Ecco la possibile richiesta del Milan

L’Arsenal ha mostrato interesse per Rafael Leao, secondo quanto riportano fonti inglesi. La causa di questa attenzione deriva dal rendimento del giocatore e dall’esigenza del club di rafforzare l’attacco. Il Milan, che valuta il rinnovo del contratto, potrebbe presto ricevere una richiesta ufficiale dal club londinese. La trattativa tra i due club si profila come uno degli argomenti più caldi di questa sessione di mercato. Resta da capire quale sarà la decisione del Milan.

"Non vedo la permanenza di Leao come una certezza, perché resta il giocatore più forte della squadra, ma per Allegri – anche a causa dei numerosi infortuni – non è più l'intoccabile delle stagioni precedenti. Si valuteranno offerte", parla così il giornalista Peppe Di Stefano che segue quotidianamente il Milan per Sky Sport. Nella sua intervista al sito sempremilan.com ha parlato proprio del possibile futuro del portoghese. A fare eco alle parole di Di Stefano arrivano i rumors dall'Inghilterra: secondo il sito footballtransfers.com l'Arsenal sarebbe pronto a investire per l'attaccante rossonero durante la prossima sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

