Dalle palestre di scuola ai templi del volley | parte l' avventura della Consar in Boy League

La Consar Ravenna ha annunciato la sua partecipazione alla Boy League, il torneo giovanile di volley organizzato da Legavolley. La squadra, che ha già vinto il trofeo nel 1997 e nel 2016, si prepara a disputare la 27esima edizione della “Coppa Enrico Bazan”. La presenza del team coinvolge ragazzi provenienti dalle palestre scolastiche e dai centri sportivi di Ravenna, pronti a sfidare le altre formazioni nel nuovo campionato. La prima partita è prevista per la prossima settimana.

A Modena la prima sfida contro Valsa e Reggio Emilia, coach Rinieri: "Esperienza bellissima per i nostri ragazzi, giocheremo per vincere e divertirci" La Consar Ravenna anche in questa stagione sportiva sarà al via della Del Monte Boy League, 27esima "Coppa Enrico Bazan", trofeo organizzato da Legavolley che il club ravennate ha già vinto due volte: nel 1997 e nel 2016. Il gruppo Under 14 ravennate, inserito nel gruppo D, affronterà il primo dei tre gironi di qualificazione domenica 22 febbraio al Pala Panini di Modena: alle 15 incontrerà la Conad Reggio Emilia e alle 17 i padroni di casa della Valsa Group Modena.