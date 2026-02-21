Dalle Olimpiadi al carnevale storico Misericordia di Gambassi in campo

La Misericordia di Gambassi ha partecipato sia alle Olimpiadi di Milano e Cortina, offrendo servizi di sicurezza e assistenza, sia al carnevale storico di San Gimignano, che quest’anno festeggia il centenario. La presenza di volontari in entrambe le occasioni ha garantito supporto e sicurezza a visitatori e partecipanti. La loro attività si è concentrata nel coordinare i controlli e assistere chi aveva bisogno di aiuto. La giornata si è conclusa con il riconoscimento ai volontari presenti.

Da un lato le Olimpiadi di Milano e Cortina con un mastodontico servizio di sicurezza e di assistenza sanitaria, dall'altro il carnevale di San Gimignano che ha tagliato il traguardo dei cento anni. Luoghi e contesti distanti e differenti, accomunati tuttavia dalla presenza dei volontari della Misericordia di Gambassi Terme impegnati per contribuire a garantire i servizi di assistenza e soccorso sanitario. Il mese si è aperto con il servizio svolto nella realtà comunale della provincia senese, conclusasi qualche giorno fa. Più o meno in contemporanea, un'altra squadra della Misericordia è salita a Livigno, per dare il proprio contributo in termini logistici alle Olimpiadi invernali che stanno ormai per concludersi a tutti gli effetti (in attesa dell'inizio delle Paralimpiadi).