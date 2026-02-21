Dall' attenzione verso i pazienti alle aggressioni ai sanitari | sul pronto soccorso l' incontro tra Ugl Salute e Asl

L'Ugl Salute denuncia un aumento delle aggressioni ai sanitari, causato da tensioni legate alla gestione del triage nel pronto soccorso. Durante un incontro con l’Asl, i rappresentanti hanno discusso anche delle difficoltà nell’organizzare l’assistenza quotidiana ai pazienti. La situazione si aggrava con il crescente disagio tra il personale sanitario, che si trova spesso nel mezzo di situazioni complicate. La questione richiede interventi immediati per garantire la sicurezza e l’efficienza dei servizi.

Gestione del triage del pronto soccorso, ma anche organizzazione quotidiana dell'assistenza dei pazienti e aggressioni ai sanitari. Questi alcuni dei temi che sono stati affrontati nell'incontro tra il segretario regionale dell'Ugl Salute Abruzzo Stefano Matteucci e quello provinciale Guglielmo Addante, con i referenti della Asl. Un incontro conoscitivo e di confronto, spiegano i due, sulle principali criticità segnalate quotidianamente dagli operatori. Sono stati inoltre discussi possibili aggiornamenti e miglioramenti dei protocolli esistenti, con l’obiettivo di rendere ancora più efficace la risposta del sistema di emergenza-urgenza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

UGL Salute Caserta: “Inaccettabili le aggressioni al personale sanitario del Pronto Soccorso”UGL Salute Caserta esprime grave preoccupazione per le recenti aggressioni al personale sanitario del Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa.

AGGREDISCE MEDICI E PAZIENTI IN PRONTO SOCCORSO LA NOTTE DI CAPODANNO | 02/01/2026

Il Segretario nazionale: “Oggi celebriamo il loro lavoro, ma ricordiamo anche le sfide che ancora devono affrontare. La UGL Salute continuerà a battersi affinché questi professionisti ricevano il riconoscimento, le tutele e il rispetto che meritano” - facebook.com facebook