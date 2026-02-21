Dall' Appennino alla gloria olimpica | chi sono gli skiman emiliani che dominano la neve

Gli skiman emiliani sono protagonisti di un successo importante, grazie alla cura meticolosa delle attrezzature degli atleti. La loro dedizione e competenza migliorano le performance in pista, contribuendo a portare l’Italia sui podi olimpici. In particolare, lavorano senza sosta per perfezionare sci e scarponi, garantendo velocità e precisione. La loro passione si traduce in risultati concreti e visibili, anche lontano dai riflettori. La loro presenza si fa sentire in ogni gara sulla neve.

Bologna, 21 febbraio 2026 – Davanti ci sono gli atleti, certo. L'Italia però è anche un paese di artigiani che sa vincere le medaglie anche dietro le quinte. È il caso, ad esempio, della truppa, è proprio il caso di chiamarla così, degli skiman emiliani. Che non sono andati sul podio, ma ci hanno mandato i loro atleti grazie a sci veloci e sempre performanti. Giuliano Razzoli papà bis, è nato Riccardo: “Poche parole, ma tantissimo amore. Grazie Elisa” La 'scuola' di Frassinoro. Frassinoro è un piccolo Comune dell' Appennino modenese, a circa 1000 metri di altitudine. Capace di partorire una vera e propria scuola di skiman che negli ultimi anni si sono specializzati nel biathlon. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

