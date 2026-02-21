Dalla serie 1500 del video con Mattarella e Rossi al Tramlink | ecco il nuovo tram milanese

Il video con Mattarella e Rossi ha attirato l’attenzione perché mostra il nuovo tram di Milano, simbolo di innovazione. La scena è stata girata a bordo di un mezzo storico, appena ristrutturato, che collega zone centrali e periferiche della città. La presenza del presidente e del campione di motociclismo ha portato particolare interesse, attirando persone e turisti lungo il tragitto. La campagna pubblicitaria si conclude con una vista panoramica della città.

© Gazzetta.it - Dalla serie 1500 del video con Mattarella e Rossi al Tramlink: ecco il nuovo tram milanese

Il già iconico spot con protagonisti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la leggenda del motociclismo Valentino Rossi ha mostrato al mondo uno dei simboli di Milano: il tram. Chiunque abiti nel capoluogo meneghino o ci sia ritrovato anche solo di passaggio sa quanto siano diffusi questi mezzi, parte integrante e "dinamica" dell'arredo urbano. Sono diversi i modelli di tram che si aggirano per la città, dai più datati ai più moderni, dai più "imponenti" ai più minuti. Diversi sono anche i colori: a prevalere sono sempre i mezzi a tinte arancionigialle, ma non mancano quelli verdi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Valentino Rossi alla cerimonia di Apertura: guida un tram milanese con Mattarella verso San SiroValentino Rossi ha preso parte alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Valentino Rossi autista del tram con a bordo Mattarella: il video dei Giochi olimpici con il campione di TavulliaValentino Rossi si mette alla guida di un tram e sorprende tutti con un video dei Giochi olimpici. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Di Stefano quinto nella finale dei 1500 di pattinaggio di velocità Milano Cortina 2026; Ruggito di Cisterna che conquista la salvezza, Roma vince la maratona contro Busto, Sabaudia affaticata; La nuova Serie C: 2 gironi da 20 squadre e 3 promozioni in B. E si punta agli arbitri professionisti; Mondo: Yamanishi-McRae, record marcia e 400 indoor. La mia personale top five della Cerimonia di Apertura Olimpica di Milano Cortina 2026 1 Il Presidente Mattarella che arriva allo stadio sul tram serie 1500 guidato da Valentino Rossi 2 Ghali che canta il Promemoria di Gianni Rodari 3 Brenda Lodigiani che rec - facebook.com facebook #tagada Giorgio Mulè (Forza Italia) commenta la presenza del presidente Mattarella alla riunione del CSM x.com