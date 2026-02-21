Dalla Regione 500 euro per ogni figlio per doposcuola cultura turismo e sport

La Regione ha deciso di destinare 500 euro per ogni bambino, per attività come doposcuola, cultura, turismo e sport. La decisione deriva dall’approvazione delle nuove linee guida sul contributo Dote e famiglia, avvenuta questa mattina, 21 febbraio. L’obiettivo è sostenere le famiglie con figli minori in diversi ambiti, offrendo un aiuto concreto. La misura si rivolge a tutte le famiglie che presentano richiesta e mira a favorire la crescita dei più giovani.

È uno dei diversi contributi approvati questa mattina dalla giunta. Il requisito è essere possessori della Carta famiglia, con un Isee sotto i 35mila euro salvo poche eccezioni. Approvate questa mattina, 21 febbraio, le linee guida sul contributo Dote e famiglia e su quello alla previdenza complementare per i figli minori. Previsti 500 euro per ogni figlio minore del nucleo familiare, più altri 100 a testa per costi indiretti forfettari e 100 totali per ogni nucleo di cui faccia parte una persona con disabilità. A questo si sommano 200 euro per minori con un fondo pensione complementare già aperto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: ISEE: tetto a 200mila euro per la prima casa nelle città metropolitane. Per gli altri comuni limite a 91.500 euro con incrementi per ogni figlio dal secondo Fino a 4.500 euro per le neo mamme, dalla Regione arrivano 2milioni di euroLa Regione mette a disposizione 2 milioni di euro per supportare le neo mamme in difficoltà economiche. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Voucher sportivi, il Campidoglio gioca d'anticipo: quest'anno graduatoria pronta entro l'estate; Dalla Regione 500 mila euro per la messa in sicurezza della strada Provinciale della Valmalenco; Dote Famiglia, dalla Regione 500 euro a figlio e nuovi incentivi per il futuro dei minori; Bonus sport da 500 euro a Roma, pubblicato il nuovo bando: come fare domanda, requisiti e scadenza. Latina, dalla Regione Lazio 500 mila euro per nuove telecamere contro criminalità e vandalismiRegione Lazio stanzia 500mila euro per Latina: nuove telecamere, reti e control room, manutenzione e upgrade dei sistemi contro criminalità e degrado. ilquotidianodellazio.it Dalla Regione 500mila euro per le strade provincialiRegione Lombardia ha destinato 500 mila euro alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali comasche, in particolare della sp 4, che da Gravedona conduce a Dosso del Liro, Peglio e Livo, del ... laprovinciadicomo.it Regione Lombardia investe 6,8 milioni di euro per il recupero e il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, aumentando le risorse destinate agli enti locali. Un impegno concreto per restituire questi spazi alla comunità e promuovere leg - facebook.com facebook