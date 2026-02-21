Dal rischio radiologico al demansionamento | la denuncia di Coina sulle condizioni dei sanitari del Gom

Coina denuncia un peggioramento delle condizioni dei sanitari del Gom, che vanno dal rischio radiologico al demansionamento. La protesta nasce dalla percezione di un aumento dei pericoli sul lavoro e di una riduzione delle responsabilità assegnate agli operatori. Molti medici e infermieri si sentono sottovalutati e minacciati di perdere ruoli chiave. La situazione preoccupa chi lavora ogni giorno nelle corsie del grande ospedale. La vicenda continua a suscitare attenzione tra i professionisti del settore.

Il segretario provinciale del sindacato Andrea Marino interviene sulle criticità strutturali, sovraccarichi di lavoro e mancato rispetto delle competenze all'interno dell'Azienda sanitaria reggina Non si ferma la battaglia per la tutela della dignità professionale dei sanitari del Grande ospedale metropolitano. Una situazione che viene definita "non più sostenibile" e che riguarda condizioni di lavoro, rispetto delle competenze e organizzazione interna. A denunciare pubblicamente l'accaduto è dott. Andrea Marino, infermiere legale e forense, consulente e mediatore civile e segretario sindacale provinciale di Coina – Reggio Calabria, che interviene per portare all'attenzione dell'opinione pubblica una serie di criticità strutturali e organizzative all'interno dell'Azienda sanitaria.

