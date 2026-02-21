Dal Porto Vecchio a Sanremo | il Centro Congressi nell' organizzazione della Crociera della Musica

Il Generali Convention Center ha preso l’incarico di coordinare l’accoglienza della “Crociera della Musica 2026” a Sanremo, collegandosi con il Festival della città. La segreteria dedicata a ospiti, tecnico e staff di Costa Crociere sarà attiva in una sala del Centro Congressi del Porto Vecchio. La collaborazione mira a garantire un’organizzazione efficiente durante la manifestazione, che si svolgerà tra il porto e il teatro della città.

In una sala del Generali Convention Center si trasferisce un tassello organizzativo delle attività connesse al Festival da parte di Costa Crociere Il Generali Convention Center collabora con il festival di Sanremo: la segreteria organizzativa di ospiti, staff e tecnici de "La Crociera della Musica 2026" di Costa Crociere sarà proprio in una sala del Centro Congressi in Porto vecchio. Per la prima volta, la società che gestisce il centro riceve una commessa di servizi organizzativi che si estende al di fuori dei propri spazi naturali. La Crociera della musica 2026 si svolgerà dal 21 febbraio al 1 marzo sul Mar Ligure, nel bacino di fronte a Sanremo, in connessione e in collegamento televisivo con il festival.