dal mondo dei rally ai circuiti di formula 1 la nuova sfida di audi

Audi ha annunciato il suo ingresso ufficiale nel mondo delle corse automobilistiche, passando dai rally alla Formula 1. La casa tedesca ha investito milioni di euro per sviluppare una monoposto competitiva, puntando a migliorare le performance e la tecnologia. La decisione ha sorpreso molti appassionati, considerando i precedenti nel motorsport. Ora, con questa mossa, Audi si prepara a sfidare i grandi del settore, puntando a conquistare nuovi traguardi. La prossima stagione sarà decisiva.

Leo Turrini Audi, basta la parola. Da decenni il brand tedesco è una presenza costante sulle nostre strade. I modelli della casa degli anelli hanno toccato il record di vendite in Italia nel 2025: sono state immatricolate 68.845 vetture, per una quota di mercato che sfiora il cinque per cento. È interessante notare come Audi abbia legato la sua espansione alla attività agonistica. Il prossimo 8 marzo il marchio di Ingolstadt farà il debutto ufficiale in F1, nel Gp di Australia, con il germanico Hulkenberg e il brasiliano Bortoleto al volante e con l’italiano Mattia Binotto, ex Ferrari, al muretto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

