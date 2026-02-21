dal kazakistan alla cina alla fine di marzo il volo per shanghai

Air Astana, la compagnia aerea del Kazakistan, ha annunciato che a fine marzo 2026 inizierà i voli tra Almaty e Shanghai, previa autorizzazione delle autorità. La decisione mira ad ampliare la presenza in Cina, dove già opera con rotte verso Pechino, Guangzhou, Sanya e Urumqi. La nuova tratta offrirà collegamenti diretti tra le due città, facilitando i viaggi di affari e turistici. La compagnia attende ancora il via libera ufficiale.

di Enrico Turati Air Astana, la compagnia di bandiera del Kazakistan, avvierà i collegamenti tra Almaty e Shanghai alla fine di marzo 2026 – soggetto all’ottenimento dei necessari permessi dalle autorità governative –, ampliando ulteriormente la rete della compagnia in Cina, che attualmente include voli per Pechino, Guangzhou, Sanya e Urumqi. Air Astana ha inaugurato i servizi tra Kazakistan e Cina più di 20 anni fa. Le partenze da Almaty sono previste il martedì, giovedì e domenica, con decollo alle 19:10 e arrivo a Shanghai alle 04:25 del giorno successivo. Il volo di ritorno opererà il lunedì, mercoledì e venerdì, con partenza da Shanghai alle 05:40 e arrivo ad Almaty alle 10:15.🔗 Leggi su Quotidiano.net

