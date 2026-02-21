Dal Freestyle al pattinaggio di velocità | il programma di oggi

Oggi si assegnano dieci medaglie d'oro in diverse discipline, tra cui il freestyle, il pattinaggio di velocità e lo sci alpinismo. La giornata inizia con le competizioni di fondo e gli Aerials a squadre, prosegue con lo ski cross maschile e si conclude nel pomeriggio con le gare di pattinaggio. Al centro delle gare ci sono atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a dare il massimo. La sfida si svolge negli impianti di gara all'aperto.

Ultima giornata con gare fino a sera ed un sabato da ben 10 medaglie d'oro da assegnare a Milano Cortina. Si parte al mattino con gli Aerials a squadre e le prime due manche di bob a 4. E poi via con le medaglie: al mattino la 50 km del fondo e lo ski cross maschile, a pranzo la staffetta mista di sci alpinismo. Pomeriggio con la Mass Start femminile di biathlon, il bob a 2 femminile e la finale del curling a squadre maschile. Serata con le medaglie dell'halfpipe maschile e il Galà di esibizione del pattinaggio artistico. E poi la finale per il bronzo dell'hockey ghiaccio maschile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Olimpiadi, dal pattinaggio di velocità al curling: tutti gli azzurri in gara oggiOlimpiadi, dal pattinaggio di velocità al curling: tutti gli azzurri in gara oggi Si apre un’altra giornata intensa per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con tanti azzurri protagonisti nelle diverse discipline.

Milano Cortina, le gare di oggi: dal curling al pattinaggio di velocità, orari e dove vedere gli azzurriOggi, martedì 17 febbraio, a Milano Cortina 2026, gli atleti italiani riprendono le gare dopo aver riposato nel fine settimana.

MALININ fa paura! PRIMO POSTO dopo il programma corto | #MilanoCortina2026

