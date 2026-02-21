Dal Freestyle al pattinaggio di velocità | il programma di oggi
Oggi si assegnano dieci medaglie d'oro in diverse discipline, tra cui il freestyle, il pattinaggio di velocità e lo sci alpinismo. La giornata inizia con le competizioni di fondo e gli Aerials a squadre, prosegue con lo ski cross maschile e si conclude nel pomeriggio con le gare di pattinaggio. Al centro delle gare ci sono atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a dare il massimo. La sfida si svolge negli impianti di gara all'aperto.
Ultima giornata con gare fino a sera ed un sabato da ben 10 medaglie d'oro da assegnare a Milano Cortina. Si parte al mattino con gli Aerials a squadre e le prime due manche di bob a 4. E poi via con le medaglie: al mattino la 50 km del fondo e lo ski cross maschile, a pranzo la staffetta mista di sci alpinismo. Pomeriggio con la Mass Start femminile di biathlon, il bob a 2 femminile e la finale del curling a squadre maschile. Serata con le medaglie dell'halfpipe maschile e il Galà di esibizione del pattinaggio artistico. E poi la finale per il bronzo dell'hockey ghiaccio maschile.🔗 Leggi su Gazzetta.it
MALININ fa paura! PRIMO POSTO dopo il programma corto | #MilanoCortina2026
Olimpiadi, pattinaggio: oro nell'inseguimento a squadre maschile; Milano Cortina 2026: Flora Tabanelli vince il bronzo, prima medaglia azzurra nello sci acrobatico; Medaglie azzurre. Pattinaggio di velocità, l'Italia a squadre è d'oro; Olimpiadi: pattinaggio di figura, Conti-Macii ottavi, Ghilardi-Ambrosini decimi.
Le musiche del Pattinaggio alle Olimpiadi Invernali 2026: le più belle scelte dagli editor di Vogue Italia
Madonna, Björk, Alan Mayer e Giorgia sono soltanto alcuni degli autori delle canzoni che hanno accompagnato le danze del pattinaggio di figura alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.
