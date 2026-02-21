Da Zogno allo Zucco coccolati dal sole invernale

Un’escursione di 11,5 chilometri tra Zogno e lo Zucco ha attirato numerosi escursionisti, grazie al sole invernale che ha illuminato il percorso. La camminata attraversa contrade antiche e offre viste spettacolari sulle Orobie. Il sentiero CAI 505 conduce fino alla vetta simbolo di San Pellegrino Terme, dove i partecipanti si sono goduti un panorama mozzafiato. Le condizioni climatiche favorevoli hanno reso l’escursione particolarmente apprezzata da chi ama la montagna.

Racconto. Un’escursione di 11.5 chilometri tra contrade storiche, panorami sulle Orobie, il sentiero CAI 505 e la vetta simbolo di San Pellegrino Terme Percorrendo la strada della Valle Brembana, superati i ponti di Sedrina, si è proiettati improvvisamente nella ampia conca di Zogno. Da un lato l’imponente mole del Canto Alto e dall’altro il Monte Zucco e il Pizzo di Spino regalano una scenografia aspra e suggestiva che ci fa assaporare l’atmosfera di montagna, anche se ci troviamo ad una quota relativamente bassa (315m). Nel mio girovagare curiosando la Valle del Brembo sono sempre rimasto incuriosito da quelle contrade che se ne stanno lassù sopra Zogno, beatamente al sole, strizzando l’occhio al paese che, nelle mattine d’inverno, fatica a riscaldarsi ai suoi tiepidi raggi.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it Addio ad Andrea Carminati, da Zogno a Ventimiglia per aprire una cavaSe ne è andato Andrea Carminati, fondatore nel 1966 della «Cava Bergamasca» in Liguria. Atleti “coccolati”, l’Italia e la sfida (vinta) dell’ospitalità olimpica: “Qui dormono bene e mangiano da Dio”Quando si pensa alle Olimpiadi invernali, spesso si parla delle gare sugli sci o dei grandi eventi sportivi. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Da Zogno allo Zucco, coccolati dal sole invernalePer sfuggire al gelo e alla brina che ricoprono il fondovalle del Brembo scegliamo di partire dal posteggio del cimitero di Zogno, in via Campelme (376m), che si trova quel tantino più in alto da ... ecodibergamo.it